STAGE DE CHANT » LA PLUIE » Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard, 20 janvier 2024, La Ferté-Bernard.

La Ferté-Bernard Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-21

.

Technique vocale et répertoire polyphonique (chanson française) par Jasmin MARTORELL et Marie Laure THEBAULT..

Stage encadré par Marie-Laure Thébault et Jasmin Martorell.

Inscription à l’Escal au 02.43.93.67.92 – Téléchargez le bulletin PDF

.

Halles Denis Béalet

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire