Visite guidée des halles Denis Béalet 16 et 17 septembre Halles Denis Béalet La Ferté Bernard retirer tickets gratuits sur place

Anciennes halles aux toiles et aux grains achevées grâce à la générosité des Ducs de Guise. Le grand toit de tuiles est soutenu par une splendide charpente. D’une hauteur de 20 mètres, une statue de Saint-Louis, patron des marchands, orne la façade. Elles ont été entièrement rénovées entre 2006 et 2008. Ces anciennes halles nommées « halles Denis Béalet » sont soutenues par 14 piliers de bois octogonaux de 12 mètres de hauteur et 1,63 mètre de circonférence. Ouvert au public lors des journées européennes du patrimoine

Halles Denis Béalet La Ferté Bernard Place de la lice 72400 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 (0)2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr Halles aux toiles et aux grains datant de 14e Siècle – Servait aussi de marché aux viandes et à l’étage, on y rendait la justice.

Particularités : Architecture et charpente d’origine exceptionnelle

Viste guidée avec conférencier Parking à proximité – Pour visite spécifique, se renseigner à l’office de tourisme de La Ferté-Bernard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©officedetourismedelafertebernard