Visite guidée « 45 minutes chrono : autour des Halles de Wazemmes » Halles de Wazemmes Lille, 12 octobre 2023, Lille. Visite guidée « 45 minutes chrono : autour des Halles de Wazemmes » 12 et 26 octobre Halles de Wazemmes Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 6 € Architectures remarquables du patrimoine lillois, témoins de l’histoire du quartier, mais aussi lieu d’éveil de nos papilles, espace de rencontre et de culture, ce sont autant de spécificités que nous vous proposons d’explorer. Vous êtes prêts ? Halles de Wazemmes Halles de Wazemmes Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/45-minutes-chrono-autour-des-halles-de-wazemmes.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T12:30:00+02:00 – 2023-10-12T13:15:00+02:00

2023-10-26T12:30:00+02:00 – 2023-10-26T13:15:00+02:00

