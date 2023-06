Nocturne de Wazemmes par Waz’en bouche Halles de Wazemmes Lille, 15 juin 2023, Lille.

Nocturne de Wazemmes par Waz’en bouche Jeudi 15 juin, 18h00 Halles de Wazemmes Entrée libre, à partir de 3€ pour les découvertes gourmandes.

Les commerçants de bouche et artisans du quartier de Wazemmes vous invitent à venir découvrir leurs produits et savoir faire dans une ambaince gourmande et festive le jeudi 15 juin de 18 à 23h sur la rue Gambetta et sur le parvis des Halles.

Musique proposée en partenariat avec les Flons flons.

Entrée gratuite

Infos sur : https://www.facebook.com/wazenbouche

Halles de Wazemmes Place de la Nouvelle Aventure Lille 59000.0 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:00:00+02:00 – 2023-06-15T23:00:00+02:00

