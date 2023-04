Visite guidée « Senteurs, goûts et matières autour des Halles de Wazemmes » Halles de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Visite guidée « Senteurs, goûts et matières autour des Halles de Wazemmes » Halles de Wazemmes, 23 mai 2023, Lille. Visite guidée « Senteurs, goûts et matières autour des Halles de Wazemmes » 23 et 26 mai Halles de Wazemmes Gratuit sur réservation Découvrez deux des lieux phares de Wazemmes, les halles et la maison Folie ! Architectures remarquables du patrimoine Lillois, témoins de l’histoire du quartier, mais aussi lieu d’éveil de nos papilles, espace de rencontre et de culture, ce sont autant de spécificités que notre guide malvoyant vous propose d’explorer en sa compagnie. Vous y ferez également des rencontres et réveillerez tous vos sens. Vous êtes prêts ? Cette visite a été spécifiquement pensée pour l’accessibilité des malvoyants et non-voyants et leur entourage.

Visite proposée dans le cadre du Printemps de l’accessibilité : du 9 au 26 mai, des dizaines d’activités sont proposées à tous les publics, petits et grands, personnes valides et en situation de handicap. Profitez de ces temps de rencontres pour partager vos expériences sur la sensibilisation autour de l’accessibilité pour tous. Dates : mardi 23 mai à 14h30 et vendredi 26 mai à 10h30

Durée : 1h30 Gratuit sur réservation

