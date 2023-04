À Table ! Les Poètes… – Sous les Halles de Wazemmes Halles de Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

À Table ! Les Poètes… – Sous les Halles de Wazemmes Halles de Wazemmes, 15 avril 2023, Lille. À Table ! Les Poètes… – Sous les Halles de Wazemmes Samedi 15 avril, 20h00 Halles de Wazemmes Participation au repas : 10€ La metteuse en scène Martine Delannoy et un groupe d’habitant.e.s, portés par l’envie de transmettre la poésie, vous invitent à passer un repas hors du commun dans un univers créé sur mesure qui mélangera poésies, gastronomie, convivialité et musique, avec la présence de la harpiste SEGO LEN ! Pour son édition 2023, le cabaret poétique À Table ! Les Poètes se déploie dans un lieu emblématique en plein coeur de Lille : les Halles de Wazemmes. Infos pratiques :

?️ samedi 15 avril

? 20h

? Halles de Wazemmes, Place de la Nouvelle Aventure, 59000 Lille Participation au repas : 10€

Places limitées, réservation indispensable :

https://www.helloasso.com/associations/cie-de-l-interlock/evenements/billetterie-a-table-les-poetes-edition-2023 Pour plus d’infos :

? www.interlock.fr

? 03 20 29 68 13

