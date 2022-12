Food & Halles Halles de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Démonstrations culinaires et dégustations dans les Halles de Wazemmes Halles de Wazemmes Place de la Nouvelle Aventure Wazemmes Lille 59000.0 Nord Hauts-de-France Le 3 décembre 2022 de 11h00 à 12h00, comme chaque 1er samedi du mois, venez retrouver dans les Halles de Wazemmes les chefs cuisiniers de l’association des Disciples d’Escoffier. Ce samedi, ce seront Jérôme Prévost et Adrien Coquerez, restaurateur et sommelier à la Maison Prévost de Douai, qui cuisineront sous vos yeux et vous feront déguster leurs recettes réalisées à partir de produits des Halles.

