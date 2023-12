Marché de Noël Halles de Saint Jean d’Angle Saint-Jean-d’Angle, 23 décembre 2023, Saint-Jean-d'Angle.

Saint-Jean-d’Angle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 17:00:00

fin : 2023-12-23 22:30:00

À partir de 17h00 : Marché de Noël sous les halles et lancement du livre de l’église St Jean baptiste (Saint Jean d’Angle). À 20h00, apéritif offert par le comité des fêtes et feu d’artifice à 21h30..

Halles de Saint Jean d’Angle rue Maurice Ponte

Saint-Jean-d’Angle 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



