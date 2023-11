Exposition: Prismes Halles de Pau Pau, 10 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le collectif Mycélium vous invite au dévernissage de son exposition « Prismes » ce vendredi 24 novembre de 19h à 21h. L’occasion de discuter avec les artistes.

Aussi, une performance de Lisa Flora Roussel Barrès transformera l’exposition collective à 20 heures.

Nous vous rappelons que l’exposition est visible aux heures d’ouverture des Halles de Pau, au rez-de-chaussée, face à l’entrée du Carreau des producteurs jusqu’au 3 décembre..

2023-11-10 fin : 2023-12-03 15:00:00. EUR.

Halles de Pau Place de la République

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Mycélium collective invites you to the opening of its « Prismes » exhibition this Friday, November 24 from 7pm to 9pm. An opportunity to chat with the artists.

Also, a performance by Lisa Flora Roussel Barrès will transform the collective exhibition at 8pm.

Please note that the exhibition can be viewed during Halles de Pau opening hours, on the first floor opposite the Carreau des producteurs entrance, until December 3.

El colectivo Mycélium le invita a la inauguración de su exposición « Prismes » el viernes 24 de noviembre de 19.00 a 21.00 horas. Será la ocasión de charlar con los artistas.

Además, a las 20.00 horas, una performance de Lisa Flora Roussel Barrès transformará la exposición colectiva.

La exposición podrá visitarse en horario de apertura en Les Halles de Pau, en la planta baja frente a la entrada del Carreau des producteurs, hasta el 3 de diciembre.

Das Kollektiv Mycélium lädt Sie zur Enthüllung seiner Ausstellung « Prismes » am Freitag, den 24. November von 19.00 bis 21.00 Uhr ein. Es besteht die Gelegenheit, mit den Künstlern zu diskutieren.

Außerdem wird eine Performance von Lisa Flora Roussel Barrès die kollektive Ausstellung um 20 Uhr verwandeln.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten von Les Halles de Pau im Erdgeschoss gegenüber dem Eingang des Carreau des producteurs bis zum 3. Dezember zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pau