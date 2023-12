Marché des Halles Halles de Nay Nay, 15 mars 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 08:00:00

fin : 2024-03-15 13:30:00

Au cœur de la Bastide de Nay, à proximité des arcades de la place centrale, se situent les Halles couvertes de Nay. Vous y retrouverez une vingtaine de commerçants qui vous accueillent avec leurs produits locaux. Retrouvez une pisciculture, des œufs fermiers, des fermes locales (yaourts, fromages, crème, beurre, poulets) de la charcuterie, une fleuriste, des fruits et légumes..

Au cœur de la Bastide de Nay, à proximité des arcades de la place centrale, se situent les Halles couvertes de Nay. Vous y retrouverez une vingtaine de commerçants qui vous accueillent avec leurs produits locaux. Retrouvez une pisciculture, des œufs fermiers, des fermes locales (yaourts, fromages, crème, beurre, poulets) de la charcuterie, une fleuriste, des fruits et légumes.

Au cœur de la Bastide de Nay, à proximité des arcades de la place centrale, se situent les Halles couvertes de Nay. Vous y retrouverez une vingtaine de commerçants qui vous accueillent avec leurs produits locaux. Retrouvez une pisciculture, des œufs fermiers, des fermes locales (yaourts, fromages, crème, beurre, poulets) de la charcuterie, une fleuriste, des fruits et légumes.

.

Halles de Nay Place de la république

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay