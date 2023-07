Marché des Halles Halles de Nay Nay, 14 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Au cœur de la Bastide de Nay, à proximité des arcades de la place centrale, se situent les Halles couvertes de Nay. Vous y retrouverez une vingtaine de commerçants qui vous accueillent avec leurs produits locaux. Retrouvez une pisciculture, des œufs fermiers, des fermes locales (yaourts, fromages, crème, beurre, poulets) de la charcuterie, une fleuriste, des fruits et légumes..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 13:30:00. .

Halles de Nay Place de la république

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Bastide of Nay, near the arcades of the central square, you will find the covered market of Nay. You will find about twenty shopkeepers who will welcome you with their local products. You will find a fish farm, farm eggs, local farms (yoghurts, cheeses, cream, butter, chickens), delicatessen, a florist, fruits and vegetables.

En el corazón de la Bastida de Nay, cerca de los soportales de la plaza central, se encuentran las Halles couvertes de Nay. Encontrará una veintena de comerciantes que le recibirán con sus productos locales. Encontrará una piscifactoría, huevos de granja, granjas locales (yogures, quesos, nata, mantequilla, pollos), charcutería, una floristería, frutas y verduras.

Im Herzen der Bastide von Nay, in der Nähe der Arkaden des zentralen Platzes, befinden sich die überdachten Markthallen von Nay. Hier finden Sie rund zwanzig Händler, die Sie mit ihren lokalen Produkten empfangen. Hier finden Sie eine Fischzucht, Eier aus Freilandhaltung, lokale Bauernhöfe (Joghurt, Käse, Sahne, Butter, Hühner), Wurstwaren, einen Blumenladen sowie Obst und Gemüse.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay