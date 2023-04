Marché de Mornac-sur-Seudre Halles de Mornac-sur-Seudre, 1 janvier 2023, Mornac-sur-Seudre.

Marché alimentaire et produits locaux sous les halles le mercredi de 8h à 13h.

Les mercredis matin « Chez Mimi » sera présent sous les Halles pour vous proposer ses plats cuisinés..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Halles de Mornac-sur-Seudre

Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Food market and local products under the halls on Wednesdays from 8am to 1pm.

On Wednesday mornings « Chez Mimi » will be present under the market to propose you its cooked dishes.

Mercado de alimentos y productos locales bajo los pabellones los miércoles de 8 a 13 horas.

Los miércoles por la mañana, « Chez Mimi » estará presente bajo las Halles para ofrecerle sus platos cocinados.

Lebensmittelmarkt und lokale Produkte unter den Markthallen mittwochs von 8 bis 13 Uhr.

Mittwochs morgens ist « Chez Mimi » in den Hallen anwesend und bietet Ihnen seine Fertiggerichte an.

Mise à jour le 2021-10-28 par Destination Royan Atlantique