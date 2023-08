Concert inaugural d’Édouard Sapey-Triomphe, violoncelliste solo à l’Orchestre national de Lyon Halles de Méréville Le Mérévillois Catégories d’Évènement: Essonne

Le Mérévillois Concert inaugural d’Édouard Sapey-Triomphe, violoncelliste solo à l’Orchestre national de Lyon Halles de Méréville Le Mérévillois, 16 septembre 2023, Le Mérévillois. Concert inaugural d’Édouard Sapey-Triomphe, violoncelliste solo à l’Orchestre national de Lyon Samedi 16 septembre, 21h00 Halles de Méréville Entrée libre Observez la rencontre entre les deux univers artistiques des petits-fils de Joseph Sapey-Triomphe. La musique d’Édouard Sapey-Triomphe transformera l’installation numérique de son frère Fred Sapey-Triomphe. Halles de Méréville Place des Halles, 91660 LE MEREVILLOIS Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France L’édifice du XVIe siècle est classé au titre des monuments historiques depuis le 13 août 19211. Parking place des Halles, accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Le Mérévillois Autres Lieu Halles de Méréville Adresse Place des Halles, 91660 LE MEREVILLOIS Ville Le Mérévillois Departement Essonne

