Le Mérévillois Vernissage de l’exposition « Générations Sapey-Triomphe » Halles de Méréville Le Mérévillois, 16 septembre 2023, Le Mérévillois. Vernissage de l’exposition « Générations Sapey-Triomphe » Samedi 16 septembre, 19h00 Halles de Méréville Gratuit A 19h : Vernissage de l’exposition « Générations Sapey-Triomphe » sous les Halles de Méréville

Partagez le verre de l’amitié en présence des artistes, descendants de Joseph Sapey-Triomphe. Halles de Méréville Place des Halles 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France L’édifice du XVIe siècle est classé au titre des monuments historiques depuis le 13 août 1921. Parking place des Halles, accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Essonne, Le Mérévillois

Lieu
Halles de Méréville

Adresse
Place des Halles 91660 Le Mérévillois

Ville
Le Mérévillois

Departement
Essonne

