Le Mérévillois Installation numérique – « Tribu(t) chromatique » Halles de Méréville Le Mérévillois, 16 septembre 2023, Le Mérévillois. Installation numérique – « Tribu(t) chromatique » 16 et 17 septembre Halles de Méréville Entrée libre Jusqu’au 20 septembre 2023 : Du lundi au vendredi de 16h à 22h Samedi et dimanche de 9h à 23h L’artiste plasticien Fred Sapey-Triomphe installe sa dernière création numérique sous la Halle de Méréville : un écran géant diffuse des visuels colorés inspirés des sculptures de son grand-père, Joseph Sapey-Triomphe. Faites vivre cette œuvre et interagissez avec elle ! Ses images réagissent aux sons ambiants en se transformant, en se déformant, en changeant de couleur… Halles de Méréville Place des Halles, 91660 LE MEREVILLOIS Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France L’édifice du XVIe siècle est classé au titre des monuments historiques depuis le 13 août 19211. Parking place des Halles, accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Le Mérévillois Autres Lieu Halles de Méréville Adresse Place des Halles, 91660 LE MEREVILLOIS Ville Le Mérévillois

