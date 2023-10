Soirée Halloween Halles de Laruns Laruns, 31 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Soirée Halloween ouverte à tous sous les halles de Laruns!

Venez déguisez et rendez-vous à partir de 18h sous les halles de Laruns. Maquillage pour les enfants.

Concours du meilleur déguisement et pesée de citrouille.

Soirée sous la halle avec buvette et crêpes..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 02:00:00. .

Halles de Laruns Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Halloween party open to all under the halles de Laruns!

Come dressed up and meet us from 6pm under the halles de Laruns. Face painting for children.

Competition for the best costume and pumpkin weighing.

Evening under the covered market with refreshments and crêpes.

¡Fiesta de Halloween abierta a todos bajo el mercado cubierto de Laruns!

Ven disfrazado y nos vemos a partir de las 18h bajo el mercado cubierto de Laruns. Pintura de caras para los niños.

Concurso al mejor disfraz y pesaje de calabazas.

Velada bajo el mercado cubierto con refrescos y tortitas.

Halloween-Abend für alle in den Markthallen von Laruns!

Kommen Sie verkleidet und treffen Sie sich ab 18 Uhr in den Markthallen von Laruns. Schminken für die Kinder.

Wettbewerb um das beste Kostüm und Kürbiswiegen.

Abend in der Halle mit Getränken und Crêpes.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées