Venez décorer le petit train de Noël Halles de la Mairie Salies-de-Béarn, 6 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Véritable atelier intergénérationnel entre les résidents des EHPAD de la ville et les enfants (accompagnés d’un adulte), tous fabriqueront des décorations de noël à suspendre. Aidés de Fatima, de Fleurs et Passion, petits et grands pourront participer à la magie de Salies Enchanté grâce à leurs talents de décorateurs et donneront un air festif au petit train touristique de Salies.

Pour récompenser les apprentis décorateurs, des boissons chaudes seront offertes par les commerçants de l’Association Commerces et Artisanats Salisiens..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:30:00. EUR.

Halles de la Mairie Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A true intergenerational workshop between residents of the town’s EHPAD and children (accompanied by an adult), everyone will be making Christmas decorations to hang up. With the help of Fatima, from Fleurs et Passion, young and old alike will be able to take part in the magic of Salies Enchanté thanks to their decorating talents, and add a festive touch to the Salies tourist train.

To reward the apprentice decorators, hot drinks will be provided by the merchants of the Association Commerces et Artisanats Salisiens.

Auténtico taller intergeneracional entre los residentes del EHPAD de la ciudad y los niños (acompañados de un adulto), todos confeccionarán adornos navideños para colgar. Con la ayuda de Fátima, de Fleurs et Passion, pequeños y mayores podrán participar en la magia de Salies Enchanté gracias a su talento para la decoración, y dar un toque festivo al tren turístico de Salies.

Para recompensar a los aprendices de decoradores, los comerciantes de la Association Commerces et Artisanats Salisiens ofrecerán bebidas calientes.

Ein echter generationenübergreifender Workshop zwischen den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime der Stadt und den Kindern (in Begleitung eines Erwachsenen), bei dem alle Weihnachtsdekorationen zum Aufhängen herstellen. Mit Hilfe von Fatima von Fleurs et Passion können Groß und Klein dank ihrer Dekorationskünste am Zauber von Salies Enchanté teilnehmen und dem kleinen Touristenzug von Salies ein festliches Flair verleihen.

Zur Belohnung für die Dekorationslehrlinge werden von den Geschäftsleuten der Association Commerces et Artisanats Salisiens heiße Getränke angeboten.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Béarn des Gaves