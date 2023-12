Exposition de sculptures : Les petits Bidouilleurs Halles de la Covati Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:30:00

fin : 2024-06-28 12:30:00 . Organisé par l’Office de tourisme. Les petits Bidouilleurs vous présentent leurs sculptures à base de matériaux recyclés et de récupération, du 02 au 28 juin 2024 dans les Halles de la Covati, Place de la République, à Is-sur-Tille. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Renseignements au 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr . EUR.

Halles de la Covati Place de la République

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

