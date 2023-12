Exposition : Communes Forestières Halles de la Covati Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-29 18:00:00 . Organisé par l’Office de Tourisme.

Les Communes forestières vous exposent des panneaux déroulants sur la protection et les risques de la forêt, du 03 au 29 avril 2024 dans les halles de la Covati, Place de la République, à Is-sur-Tille.

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Renseignements : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr EUR.

Halles de la Covati Place de la République

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

