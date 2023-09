Cet évènement est passé Diffusion de matchs aux Halles de la Cartoucherie Halles de la Cartoucherie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Diffusion de matchs aux Halles de la Cartoucherie Halles de la Cartoucherie Toulouse, 14 septembre 2023, Toulouse. Diffusion de matchs aux Halles de la Cartoucherie 14 septembre – 28 octobre Halles de la Cartoucherie Entrée libre et gratuite Durant toute la durée de la Coupe du Monde de Rugby 2023, les Halles de la Cartoucherie diffusent 15 matchs sur écran géant : tous les matchs de la France, mais aussi les matchs qui se jouent au Stadium de Toulouse, ainsi que les phases finales. Calendrier de diffusion Matchs de poule Jeudi 14 septembre à 21h : France – Uruguay (poule A) Dimanche 17 septembre à 17h45 : Australie – Fidji (poule C) Dimanche 17 septembre à 21h : Angleterre – Japon (poule D) Jeudi 21 septembre à 21h : France – Namibie (poule A) Samedi 23 septembre à 14h : Géorgie – Portugal (poule C) Samedi 23 septembre à 21h : Afrique du Sud – Irlande (poule B) Vendredi 6 octobre à 21h : France – Italie (poule A) Samedi 7 octobre à 21h : Irlande – Écosse (poule B) Matchs de phase finale Quarts de finale : Samedi 14 octobre à 17h : Vainqueur de la poule C – Second de la poule D

Samedi 14 octobre à 21h : Vainqueur de la poule B – Second de la poule A

Dimanche 15 octobre à 17h : Vainqueur de la poule D – Second de la poule C

Dimanche 15 octobre à 21h : Vainqueur de la poule A – Second de la poule B Demi-finales : Vendredi 20 octobre à 21h : Vainqueur du quart de finale 1 – Vainqueur du quart de finale 2

Samedi 21 octobre à 21h : Vainqueur du quart de finale 3 – Vainqueur du quart de finale 4 Finale : Samedi 28 octobre à 21h : Vainqueur de la demi-finale 1 – Vainqueur de la demi-finale 2 Halles de la Cartoucherie 10 place de la Charte des Libertés Communales 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie 05 32 65 97 00 https://halles-cartoucherie.fr/ Accès à pied : depuis l’avenue de Grande-Bretagne par l’allée Georges Charpak, puis la rue Thomas Dupuy.Bus : ligne 45, linéo 2 – arrêt Casselardit Tram : T1 ou T2 arrêt Casselardit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T21:00:00+02:00 – 2023-09-14T23:00:00+02:00

