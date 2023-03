Atelier « danses basques en famille » Halles de Gaztelu, 7 août 2023, Hendaye .

Atelier « danses basques en famille »

2023-08-07 10:30:00 – 2023-08-09 12:30:00

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Animé par Mirari Manterola de l’association Mutxiko Elkartea.

Inscriptions en ligne sur hendaye-culture.fr

A partir de 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte qui participe aussi à l’atelier.

Apprendre les danses basques pour danser en groupe, ou les chants populaires chantés pendant les fêtes, voilà ce que proposent ces stages de découverte, qui s’adressent à un large public familial (adultes et enfants à partir de 8 ans) et sont animés par des intervenants qualifiés.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que les services Culture et Euskara de la Ville d’Hendaye proposent à ceux qui le souhaitent de découvrir la culture et le patrimoine basques autrement : en pratiquant !

Bien sûr, il ne s’agit pas d’une pratique poussée, mais bel et bien d’une approche qui donnera peut-être envie aux participants d’approfondir cette première découverte.

