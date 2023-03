Festival du Livre « Jeunesse » – Le Chipiron Lecteur Halles de Gaztelu Hendaye Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Festival du Livre « Jeunesse » – Le Chipiron Lecteur Halles de Gaztelu, 3 juin 2023, Hendaye

L'association Txikiekin organise chaque année un festival du livre Jeunesse permettant la rencontre du jeune public et d'auteurs, illustrateurs. Lors de cette journée nous accueillons également des éditeurs et notre librairie partenaire, la librairie de la Plage.

+33 6 73 89 59 23

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

