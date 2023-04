Marché hedbo semi nocturne à Bougneau Halles de Bougneau Bougneau Catégories d’Évènement: Bougneau

Marché hedbo semi nocturne à Bougneau Halles de Bougneau, 1 janvier 2023, Bougneau. Marché semi nocturne tous les vendredis à Bougneau

de 16h30 à 20h.

2023-01-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00.

Halles de Bougneau Halles du marché

Bougneau 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Semi-nightly market every Friday in Bougneau

from 4:30 pm to 8 pm Mercado seminocturno todos los viernes en Bougneau

de 16:30 a 20:00 horas Semi-Nachtmarkt jeden Freitag in Bougneau

