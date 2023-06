Animations à l’occasion du marché hebdomadaire : maquillage pour enfants Halles d’Airvault Airvault, 1 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Pour la saison estivale, la Commune d’Airvault propose de nouveau une sélection d’animations pour son marché hebdomadaire du samedi matin. Pour ce premier samedi de juillet, c’est maquillage pour enfants ! Retrouvez toutes les animations du mois de juillet dans les images : musique, orgue de barbarie, animation médiévale… Chacun trouvera son bonheur !.

2023-07-01

Halles d’Airvault

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For the summer season, the Commune d’Airvault is once again offering a selection of events for its weekly Saturday morning market. For this first Saturday in July, it’s face painting for children! See all the July events in the pictures: music, barrel organ, medieval entertainment… There’s something for everyone!

Para la temporada de verano, Airvault vuelve a ofrecer una selección de eventos en su mercado semanal de los sábados por la mañana. El primer sábado de julio, los niños podrán pintarse la cara Vea en las fotos todos los actos que tendrán lugar en julio: música, organillo, animaciones medievales… Hay para todos los gustos

Für die Sommersaison bietet die Gemeinde Airvault wieder eine Auswahl an Animationen für ihren Wochenmarkt am Samstagmorgen an. An diesem ersten Samstag im Juli heißt es: Schminken für Kinder! Alle Animationen des Monats Juli finden Sie in den Bildern: Musik, Drehorgel, mittelalterliche Animation? Jeder wird sein Glück finden!

