Animations du marché hebdomadaire Halles d’Airvault Airvault, 24 juin 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Pour la saison estivale, la Commune d’Airvault propose de nouveau une sélection d’animations pour son marché hebdomadaire du samedi matin.

Ce samedi 24 juin retrouvez une animation chants et orgue de barbarie par l’association Au Coin de la Rue.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 12:00:00. EUR.

Halles d’Airvault

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For the summer season, the Commune d’Airvault is once again offering a selection of events for its weekly Saturday morning market.

This Saturday, June 24, the Au Coin de la Rue association will be performing songs and a barrel organ

Para la temporada de verano, Airvault vuelve a ofrecer una selección de eventos en su mercado semanal de los sábados por la mañana.

El sábado 24 de junio, la asociación Au Coin de la Rue interpretará canciones y tocará un organillo

Auch in der Sommersaison bietet die Gemeinde Airvault wieder eine Auswahl an Veranstaltungen für den Wochenmarkt am Samstagmorgen an.

Am Samstag, den 24. Juni, bietet der Verein Au Coin de la Rue » Gesangs- und Drehorgelvorführungen an

Mise à jour le 2023-05-30 par CC Airvaudais Val du Thouet