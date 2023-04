Marché couvert et Foire mensuelle de Cozes Halles, 1 janvier 2023, Cozes.

Sous les anciennes Halles, tous les mercredis et samedis matin toute l’année. Foire mensuelle le 1er mercredi du mois sous les Halles et dans la Grande Rue de juin à septembre en matinée..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Halles

Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Under the old Halles, every Wednesday and Saturday morning all year long. Monthly fair on the 1st Wednesday of the month under the Halles and in the Grande Rue from June to September in the morning.

Bajo los antiguos Halles, todos los miércoles y sábados por la mañana durante todo el año. Feria mensual el primer miércoles del mes bajo las Halles y en la Grande Rue de junio a septiembre por la mañana.

Unter den alten Markthallen, das ganze Jahr über jeden Mittwoch- und Samstagmorgen. Monatsmarkt am 1. Mittwoch des Monats unter den Halles und in der Grande Rue von Juni bis September am Vormittag.

Mise à jour le 2022-09-01 par Destination Royan Atlantique