Exposition « Histoire, sport et citoyenneté » des jeux olympiques d’Athènes 1896 aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : la Casden, partenaire premium des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a initié ce programme « Histoire, sport et citoyenneté » pour soutenir la promotion du sport et des valeurs de l’olympisme, proposer un récit exceptionnel sur 125 ans d’histoire autour de sportives et sportifs d’exception.

Halles couverts de Clisson Rue des Halles 44190 Clisson Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 02 95 http://www.levignobledenantes-tourisme.com Halles du XVe siècle Derrière l’Office de tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

