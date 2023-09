Nocturnes des halles centrales Halles Centrales Limoges, 11 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Marché nocturne des halles centrales de Limoges avec vente, dégustation de produits, etc. Vos halles sont belles, venez en profiter en soirée. Animation musicale !.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 22:30:00. .

Halles Centrales place de la Motte

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Night market in Limoges’ Halles Centrale with sales, product tasting, etc. Your halles are beautiful, so come and enjoy them in the evening. Musical entertainment!

Mercado nocturno en el mercado cubierto central de Limoges con venta, degustación de productos, etc. Su mercado cubierto es precioso, venga a disfrutarlo por la noche. ¡Animación musical!

Nachtmarkt in den zentralen Markthallen von Limoges mit Verkauf, Verkostung von Produkten usw. Ihre Markthallen sind schön, kommen Sie und genießen Sie sie am Abend. Musikalische Unterhaltung!

Mise à jour le 2023-08-02 par OT Limoges Métropole