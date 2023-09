WOODY WOOD SWING GUM HALLES CENTRALES Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

WOODY WOOD SWING GUM Samedi 25 novembre, 11h00 HALLES CENTRALES ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Quintet toujours résolument tourné vers le swing, interprète des thèmes de jazz traditionnel inspirés de Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Count Basie, Django Reinhardt et bien d’autres. Jean Claude Guyonnet, batteur à l’origine reconverti au washboard, Raoul Vaugelade au banjo, Patrick Savineau à la contrebasse, Sylvain Bouard aux claviers et enfin Claude Laroudie aux cuivres et cheville ouvrière de cet orchestre, apportent cette sonorité swing & nouvelle orléans assortie d’un look rétro sympathique et convivial, cette convivialité qu’ils adorent partager avec le public. Les Halles Centrales tout en Jazz pour ce samedi matin où il fera bon déguster spécialités limousines et glouglouter avec bonheur.

Line-up :

Claude Laroudie – Saxophone, trompette

Jean-Claude Guyonnet – Washboard

Raoul Vaugelade – Banjo

Patrick Savineau – Contrebasse

Sylvain Bouard – Claviers

HALLES CENTRALES PLACE DE LA MOTTE – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/woody-wood-swing-gum/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

Jazz Concert

© DR