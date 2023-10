Semaine du goût : nocturne aux halles Halles centrales Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Semaine du goût : nocturne aux halles Halles centrales Limoges, 13 octobre 2023, Limoges. Semaine du goût : nocturne aux halles Vendredi 13 octobre, 19h00 Halles centrales A cette occasion, les halles centrales vous invitent à venir fêter le goût le 13 octobre à partir de 19 h 00.

Animation musicale. Halles centrales place de la motte limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00 #semainedugout #hallescentrales Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Halles centrales Adresse place de la motte limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Halles centrales Limoges latitude longitude 45.829826;1.256911

Halles centrales Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/