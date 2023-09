Exposition pour les 40 ans du Centre d’Arts Plastiques Halles aux grains Saint-Junien, 17 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’atelier d’arts plastiques de Saint-Junien fête ses 40 ans ! A cette occasion, une exposition des travaux des élèves, enfants et adultes, aura lieu du 17 au 22 octobre à la Halle aux Grains. Venez découvrir la richesse et la diversité des talents des artistes de l’atelier, des peintures, des dessins, des sculptures seront exposés, témoignant de la créativité et de la sensibilité des artistes et des animateurs qui ont fait vivre l’association au fil de ces quatre décennies..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 19:00:00. EUR.

Halles aux grains Place Deffuas

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Junien art studio celebrates its 40th anniversary! To mark the occasion, an exhibition of work by students, children and adults alike, will take place from October 17 to 22 at the Halle aux Grains. Come and discover the rich and diverse talents of the workshop’s artists. Paintings, drawings and sculptures will be on display, testifying to the creativity and sensitivity of the artists and instructors who have brought the association to life over the past four decades.

El taller de arte de Saint-Junien celebra su 40 aniversario Para celebrarlo, del 17 al 22 de octubre se expondrán en la Halle aux Grains obras de niños y adultos. Venga a descubrir la riqueza y diversidad de los talentos de los artistas del taller. Se expondrán pinturas, dibujos y esculturas, testimonio de la creatividad y sensibilidad de los artistas y monitores que han dado vida a la asociación durante estas cuatro décadas.

Das Atelier für bildende Kunst in Saint-Junien feiert seinen 40. Geburtstag! Aus diesem Anlass findet vom 17. bis 22. Oktober in der Halle aux Grains eine Ausstellung der Arbeiten von Schülern, Kindern und Erwachsenen statt. Kommen Sie und entdecken Sie den Reichtum und die Vielfalt der Talente der Künstler des Ateliers. Es werden Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen ausgestellt, die von der Kreativität und Sensibilität der Künstler und Betreuer zeugen, die den Verein im Laufe dieser vier Jahrzehnte am Leben erhalten haben.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin