Paysdanse Halles aux grains, Castelnaudary (11), 5 février 2023, .

Paysdanse Dimanche 5 février 2023, 17h00 Halles aux grains, Castelnaudary (11)

Gratuit

avec Camille Cau et Bal O’Gadjo

Halles aux grains, Castelnaudary (11) 15, Place de la République Halles aux grains, 11400 Castelnaudary, France [{« link »: « https://www.artsvivants11.fr/spip.php?article5886 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40290 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

A partir de 17h, le spectacle PAYdANSe

Entrez dans la danse et partagez un moment de fête ! Arts vivants 11 poursuit son action de développement de la danse contemporaine dans l’Aude auprès des publics amateurs, en associant les habitant.e.s du Lauragais – et plus particulièrement les agriculteurs – au processus de création et de restitution d’une pièce chorégraphique : PAYdANSe. La chorégraphe Camille Cau fait « danser la ruralité », interroge les gestes du cadre familier de la vie quotidienne dans nos campagnes, exprime les luttes ou le bonheur d’y exister, questionne la place des corps et de la nature dans le monde paysan.

Camille Cau, danseuse et chorégraphe audoise, a un parcours bien rempli : étudiante aux beaux-arts de Montpellier puis à New York au sein des compagnies de Martha Graham, Merce Cunnuingham, ou encore Alvin Ailey, interprète pendant 6 ans pour Jean-Claude Gallotta et diplômée d’état de professeur de danse : elle créée et développe depuis 2009 ses propres créations au sein de la compagnie chorégraphique Pourquoi, le chat ?.

BAL O’GADJO : bal Concert sans Frontière

Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est, et poussé par un fort vent du Sud, Bal O’Gadjo vous entraîne dans la danse par ses cadences chaleureuses. Partez à la rencontre des musiques et chants traditionnels du monde : épices d’Orient, fougue balkanique, malt et brumes irlandaises… Un road music alerte et créatif !

Lucie Gibaux : Clarinette, Chant

Lucile Magnan : Violoncelle, Chant

Fabien Bucher : Guitare, Mandoline

Paul Oliver : Violon, Mondole Algérien

Samuel Wornom : Derbouka, Doholla, CajonPlus d’informations sur l’évènement : https://www.artsvivants11.fr/spip.php?article5886

source : événement Paysdanse publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T17:00:00+01:00

2023-02-05T20:00:00+01:00