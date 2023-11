Marché de Noël Halles Amélie Thibaudault La Crèche, 2 décembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux, de menus de fêtes, des animations pour tous…

Présence de food-trucks et buvette

Ouvert à tous.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

Halles Amélie Thibaudault Rue des Halles

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You’ll find plenty of gift ideas, festive menus and entertainment for all…

Food-trucks and refreshment stands

Open to all

Encontrará muchas ideas de regalos, menús festivos, entretenimiento para todos…

Food-trucks y puestos de refrescos

Abierto a todos

Hier finden Sie zahlreiche Geschenkideen, Festtagsmenüs, Animationen für alle…

Präsenz von Foodtrucks und Getränken

Offen für alle

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Haut Val De Sèvre