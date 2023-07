La Périchole Halle Vielle-Aure, 13 juillet 2023, Vielle-Aure.

Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées

Présenté par l’ARCAL.

L’ARCAL propose son nouveau spectacle, un Opéra-bouffe de Jacques Offenbach qui met en scène une chanteuse de rue et son amant promus à la cour.

Quiproquos et rebondissements comiques assurés..

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Halle Place de la Fontaine

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Presented by ARCAL.

ARCAL presents its new show, an Opéra-bouffe by Jacques Offenbach, featuring a street singer and her lover promoted to the court.

Quiproquos and comic twists guaranteed.

Presentado por ARCAL.

ARCAL presenta su nuevo espectáculo, una Opéra-bouffe de Jacques Offenbach sobre una cantante callejera y su amante que son ascendidos a la corte.

Quiproquos y giros cómicos garantizados.

Präsentiert von der ARCAL.

Der ARCAL präsentiert seine neue Show, eine Opéra-bouffe von Jacques Offenbach, in der eine Straßensängerin und ihr Liebhaber an den Hof befördert werden.

Quiproquos und komische Wendungen sind garantiert.

Mise à jour le 2023-06-28 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65