FEU DE LA SAINT-JEAN Halle Vielle-Aure, 1 juillet 2023, Vielle-Aure.

Vielle-Aure,Hautes-Pyrénées

19H30 : repas sous la Halle

Adulte 22 € :sangria maison, salade paysanne, paëlla , tarte aux myrtilles, vin, café compris

Enfant – 12 ans: 11 €

Réservation avant le jeudi 29 juin à l’Office de Tourisme.

2023-07-01 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Halle VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



7:30 pm: meal under the covered market

Adult 22 ? :house sangria, country salad, paëlla, blueberry tart, wine, coffee included

Children under 12: 11 ?

Reservations by Thursday June 29 at the Tourist Office

19.30 h: comida bajo el mercado cubierto

Adultos 22€ :sangría casera, ensalada campera, paëlla, tarta de arándanos, vino, café incluido

Niños menores de 12 años: 11€

Reserva antes del jueves 29 de junio en la Oficina de Turismo

19.30 Uhr: Essen in der Halle

Erwachsene 22 ? :hausgemachter Sangria, Bauernsalat, Paella, Heidelbeerkuchen, Wein und Kaffee inbegriffen

Kinder unter 12 Jahren: 11 ?

Reservierung bis Donnerstag, den 29. Juni im Fremdenverkehrsamt

