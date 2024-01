CIE KAFIG – MOURAD MERZOUKI – PHENIX HALLE VERRIERE Meisenthal, samedi 16 mars 2024.

CIE KAFIG – MOURAD MERZOUKI – PHENIXSamedi 16 Mars 2024 à 20h00Cette pièce, présentée pour la première fois au public lors du festival d’Ambronay en septembre 2022, bouscule une nouvelle fois les codes entre musiciens et danseurs. Phénix est né d’une rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au XVIIe siècle. Au plateau, les artistes évoluent également sur des musiques électro additionnelles d’Arandel pour renforcer la puissance de cette association inattendue.Poursuivant sa démarche d’ouverture et de confrontation entre les esthétiques, Mourad Merzouki a voulu réunir des disciplines que tout oppose, pour créer une forme légère et singulière. Dans une ambiance intimiste, les artistes croisent leurs univers pour présenter une pièce inédite, sublimée par leur alchimie !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

HALLE VERRIERE PLACE ROBERT SCHUMANN 57960 Meisenthal 57