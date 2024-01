THE MANKY MELTERS HALLE VERRIERE Meisenthal, 17 février 2024, Meisenthal.

The Manky Melters : The Manky Melters est un groupe folk-punk celtique emmené par une chanteuse charismatique, de quoi renouveler le genre de ce courant musical majoritairement masculin. Autour de Giada à la voix, The Manky Melters réunit cinq musiciens aguerris aux routes du rock (dont 3 membres du groupe celtic-rock The Moorings). D’où des compositions ciselées, une rythmique millimétrée et un sens de la mélodie inné.Des textes qui alternent regard acéré sur la société et invitations à lâcher prise, portés par une musique fougueuse, turbulente et festive. Parce que tant qu’à trinquer, autant qu’on ait l’ivresse !

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

HALLE VERRIERE PLACE ROBERT SCHUMANN 57960 Meisenthal 57