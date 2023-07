Blankass Halle Verriere Meisenthal, 10 novembre 2023, Meisenthal.

Blankass Vendredi 10 novembre, 20h00 Halle Verriere Prévente : 28€ / Soir : 31€ / Tarifs réduits (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 25€ / -14 ans accompagnés d’un adulte payant : 15€

« Si possible heureux » est le 7e album studio des frères Ledoux. Un album chaleureux, moderne, pop et optimiste. Un album de copains aussi. À l’image de la chanson titre, un duo avec la relève, Gauvain Sers, qui n’a pas oublié qu’avec Renaud, pour lui, il y avait eu aussi BLANKASS. Bijou pop délicieux déclinant vieillissement, accomplissement et plaisir. Autres copains de la bande : Stephan Eicher qui pose sa voix d’ancien punk (lui aussi) sur un texte se demandant à quel moment l’humanité a merdé « Un million », et Vianney. Fan de toujours, ce dernier offre son timbre si particulier à « Manqué », lignes imaginées par Guillaume après avoir vu un reportage sur deux frères biologiques séparés par la vie et qui se rencontrent pour la première fois.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

