L.E.J. + Invités Halle Verriere Meisenthal, 13 octobre 2023, Meisenthal.

L.E.J. + Invités Vendredi 13 octobre, 20h00 Halle Verriere Prévente assis : 28€

Soir assis : 31€

Tarifs réduits* assis : 25€

-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 18€

Prévente debout : 25€

Soir debout : 28€

Tarifs réduits* debout : 22€

-14 ans accompagnés d’un adulte payant debout : 15€

Au saxo et au chant, Lucie. À la batterie et au chant, Élisa. Au violoncelle, à la guitare, à la basse et aux chœurs Juliette. La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II. L’accomplissement de neuf années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et plus d’un quart de siècle à être amies.

Le trio formé par L.E.J a vécu le rythme infernal des tournées, suivi de moments plus contemplatifs où les trois filles en ont profité pour se poser et repartir sur un album de reprises de chansons françaises : Volume II. Ces mêmes chansons que leurs parents leur ont fait écouter, qu’elles ont chantées depuis leur plus tendre enfance, elles les ont enfin immortalisées avec des arrangements brillants, fidèles à elles-mêmes en gardant cette base de voix classiques aux harmonies angéliques, mais aussi un violoncelle omniprésent, et parfois même quelques surprises dans des sonorités actuelles qui font références à leurs influences de toujours : afrobeat, reggaeton, bossa nova, électro…

*tarifs réduits : étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/l-e-j-invites-concert-halle-verriere-meisenthal-13-octobre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9593259.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://halle-verriere.fr/evenement/l-e-j/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0387968291 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

Concert Pop

