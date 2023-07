Pacôme Rotondo Halle Verriere Meisenthal, 30 septembre 2023, Meisenthal.

Pacôme Rotondo Samedi 30 septembre, 20h00 Halle Verriere Tarif unique prévente : 8€ / Tarif unique soir : 11€ / Gratuit pour les détenteurs de la carte de fidélité

Avec un jeu de guitare explosif et survolté mêlé à une voix rocailleuse et puissante, Pacôme Rotondo vous embarque dans son univers Rock Blues sulfureux, parsemé d’influences, où l’authenticité du Blues se mêle à l’intensité du Rock. Une alchimie qui opère, débroussaille, ratiboise et qui sème un style musical bien à lui. En trio sur scène, Pacôme Rotondo semble être possédé par les esprits de Hendrix et Gallagher, un son de guitare vintage au service de compositions modernes, une présence scénique qui happe réellement le public. A seulement 22 ans, son 1er album « World of Confusion », disponible pour Octobre 2023, semble être le début d’une liste prometteuse, s’inscrivant dans les codes Rock-Blues, tout en déconstruisant ces derniers, pour livrer un souffle d’air frais à ce style.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/cafe-concert-pacome-rotondo-concert-halle-verriere-meisenthal-30-septembre-2023-css5-halleverriere-pg101-ri9649197.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0387968291 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:15:00+02:00

