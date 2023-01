MATMATAH Halle Verriere Meisenthal Catégories d’Évènement: Meisenthal

Moselle

MATMATAH Halle Verriere, 17 mai 2023, Meisenthal. MATMATAH Mercredi 17 mai, 19h00 Halle Verriere

Prévente : 31€ Soir : 34€ Réduit (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 29€ – 14 ans accompagné d’un adulte payant : 13€

Matmatah sera en concert exceptionnel dans l’Usine pour le véritable retour du Rock à l’Usine depuis la transformation de la Halle Verrière ! Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est Depuis leur reformation en 2016, les brestois de Matmatah ont réussi le pari de remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcome back » qui embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu’à l’été 2018. Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars 2023.

