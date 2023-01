Mass Hysteria Halle Verriere Meisenthal Catégories d’Évènement: Meisenthal

Mass Hysteria Vendredi 7 avril, 20h30 Halle Verriere

Prévente : 27€ Réduit (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 24€ – 14 ans accompagné d’un adulte payant : 15€ Soir : 29€

Mass Hysteria sera en concert dans la Boite Noire de la Halle Verrière de Meisenthal vendredi 7 avril 2023 ! Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est Plus de 25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut écrire sans rougir concernant Mass Hysteria et qui ne surprendra personne. Cerise sur le déjà fort copieux gâteau, le groupe récolte en 2019 ses deux premières certifications « or » (pour Contraddiction et L’Olympia), ce qui est rarissime pour un groupe du genre, français de surcroit… Mass Hysteria : Incassable !

