The Stranglers Halle Verriere Meisenthal Catégories d’Évènement: Meisenthal

Moselle

The Stranglers Halle Verriere, 18 février 2023, Meisenthal. The Stranglers Samedi 18 février, 20h30 Halle Verriere

Prévente : 29€ Réduit (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 26€ – 14 ans accompagné d’un adulte payant : 15€ Soir : 32€

The Stranglers (Official) seront en concert samedi 18 mars 2023 dans la Boite Noire ⚡ Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est Attendez-vous à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée le groupe a repensé certains éléments qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T20:30:00+01:00

2023-02-18T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Halle Verriere Adresse site verrier 57960 Meisenthal Ville Meisenthal lieuville Halle Verriere Meisenthal Departement Moselle

Halle Verriere Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal/

The Stranglers Halle Verriere 2023-02-18 was last modified: by The Stranglers Halle Verriere Halle Verriere 18 février 2023 Halle Verriere Meisenthal Meisenthal

Meisenthal Moselle