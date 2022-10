Smashed, Gandini Juggling Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Smashed, Gandini Juggling Halle Verriere, 17 décembre 2022, Meisenthal. Smashed, Gandini Juggling Samedi 17 décembre, 20h00 Halle Verriere

Prévente : 13€ Pass famille #3 (1 adulte + 2 moins de 18 ans) : 25€ Pass famille #4 (2 adultes + 2 moins de 18 ans) : 38€ Soir : 16€ Tarifs réduits : 10€ -18 ans : 5€

Rendez-vous le samedi 17 décembre pour découvrir le spectacle Smashed de la compagnie britannique Gandini Juggling dans la Boite Noire de la Halle Verrière de Meisenthal ! Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est Rendez-vous le samedi 17 décembre pour découvrir le spectacle Smashed de la compagnie britannique Gandini Juggling dans la Boite Noire de la Halle Verrière de Meisenthal ! Jongleurs en délire, bougrement inventifs, ces pince-sans-rire so british portent haut et loin l’art du cirque et de la jonglerie pour nous offrir de manière singulière leurs humeurs et leurs points de vue sur le monde. Smashed, c’est une partition confectionnée sur mesure par des jongleurs qui dansent et des danseurs qui jonglent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:00:00+01:00

2022-12-17T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Halle Verriere Adresse site verrier 57960 Meisenthal Ville Meisenthal lieuville Halle Verriere Meisenthal Departement Moselle

Halle Verriere Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal/

Smashed, Gandini Juggling Halle Verriere 2022-12-17 was last modified: by Smashed, Gandini Juggling Halle Verriere Halle Verriere 17 décembre 2022 Halle Verriere Meisenthal Meisenthal

Meisenthal Moselle