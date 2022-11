Tony Clifton Circus – CHRISTMAS FOREVER Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Tony Clifton Circus – CHRISTMAS FOREVER Halle Verriere, 26 novembre 2022, Meisenthal. Tony Clifton Circus – CHRISTMAS FOREVER Samedi 26 novembre, 16h30 Halle Verriere

Entrée libre

Tony Clifton Circus présentera son spectacle Christmas Forever ce samedi 26 novembre à 17h dans l’Usine de la Halle Verrière ! Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est Tony Clifton Circus présentera son spectacle Christmas Forever ce samedi 26 novembre à 17h dans l’Usine de la Halle Verrière ! Spectacle d’art de rue, entrée gratuite, déconseillé au moins de 12 ans. Ouverture des portes : 16h30 Événement organisé en collaboration avec les Noëls de Moselle Père-Noël est un saint. C’est un super-héros, une publicité… C’est le symbole absolu de la tendance à la consommation immodérée. Chaque enfant, lorsqu’il découvre que le Père-Noël n’existe pas, comprend qu’il est en train de grandir… Pour les Noëls de Moselle, le Père-Noël est là pour exaucer vos vœux les plus chers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T16:30:00+01:00

2022-11-26T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Halle Verriere Adresse site verrier 57960 Meisenthal Ville Meisenthal Age minimum 12 Age maximum 120 lieuville Halle Verriere Meisenthal Departement Moselle

Halle Verriere Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal/

Tony Clifton Circus – CHRISTMAS FOREVER Halle Verriere 2022-11-26 was last modified: by Tony Clifton Circus – CHRISTMAS FOREVER Halle Verriere Halle Verriere 26 novembre 2022 Halle Verriere Meisenthal Meisenthal

Meisenthal Moselle