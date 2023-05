CHANTIER ! La tournée du coq Halle Verrière de Meisenthal, 28 mai 2023, Meisenthal.

CHANTIER ! La tournée du coq Dimanche 28 mai, 16h30 Halle Verrière de Meisenthal Entrée libre

« Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus »

C’est en partant de ce constat désuet que les membres de l’association « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la cité un nouvel espace de tous les possibles : Le Préau du Peuple.

Pour garantir le montage de leur préau, ils ont fait appel à une entreprise locale de charpentiers.

Très vite, les ouvriers et les membres de l’association vont découvrir qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports à la citoyenneté. Au point de remettre en question l’existence et l’utilité du préau.

Mais ce CHANTIER rythmé par l’assemblage de bois, d’idées et d’arrières pensées va prendre les allures des 12 Travaux d’Hercule !

À travers cette expérience collaborative, les acteurs et le publics vont tenter l’aventure d’une démocratie par le faire, et certains vont même découvrir qu’à force de construire, on finit par se construire soi-même.

Création 2020 – Cie Les Urbaindigènes

** DISTRIBUTION **

**Auteurs / Comédiens : Baptiste Faivre, Césaire Chatelain, Mathias Jacques

Comédien(ne)s : Marie Leïla Sekri, Charlotte Desserre ou Lorine Wolff, Léonard Lesage ou Hugo Lecuit

Comédiens – techniciens : Adrien Rolet, Quentin Lanoë

Soutien technique : Benjamin Dreyfus

Conception structure : Mathias Jacques, Serge Calvier

Regards extérieurs mise en scène : Hervée De Lafond, Mariya Aneva Bogdanova, Laurent Giroud

Réglage cascades : Mehdi Abdelhakmi

Costumes Moyen-Âge : Marquise Von Karleïn

** PARTENAIRES **

Aides à la création :

**Direction Générale de la Création Artistique, DRAC Bourgogne Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté, Département du Jura, Communauté de Communes du Val D’Amour.

« CHANTIER ! La Tournée du Coq » avec le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces

Projet soutenu grâce au soutien de l’Adami et de la Copie Privée

*Coproductions et Accueils en résidences :

*L’Atelier 231- CNAREP à Sotteville-Lès-Rouen, Le Fourneau – CNAREP en Bretagne, Le Boulon – CNAREP à Vieux-Condé, Eclat – Le Parapluie – CNAREP à Aurillac, Centre de Création Artistique et Technique NIL OBSTRAT, Ville de Joué-les-Tours, Le Colombier des Arts, Le lycée du Bois à Mouchard, The Serious Road Trip de Besançon, Le Pudding Théâtre.

Spectacle créé avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique HAMEKA.

Halle Verrière de Meisenthal Site Verrier Meisenthal 57960 Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T16:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:45:00+02:00

2023-05-28T16:30:00+02:00 – 2023-05-28T17:45:00+02:00

arts de la rue théâtre