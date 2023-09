Cet évènement est passé Jeu autour de la lentille Halle Vatan Catégories d’Évènement: Indre

Vatan Jeu autour de la lentille Halle Vatan, 16 septembre 2023, Vatan. Jeu autour de la lentille Samedi 16 septembre, 09h00 Halle Gratuit La Lentille Verte du Berry est le produit phare de notre territoire !

Saurez-vous répondre aux énigmes la concernant ?

Présentez votre score à l’Office de Tourisme des Champs d’Amour à Vatan pour voir ce que vous avez gagné ! Halle Rue Grande, 36150 Vatan Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire https://www.wivisites.com/monument_details?site=4800e343-f326-4bed-b5c1-0f0c83627ae6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©OT champs d’amour Détails Catégories d’Évènement: Indre, Vatan Autres Lieu Halle Adresse Rue Grande, 36150 Vatan Ville Vatan Departement Indre Lieu Ville Halle Vatan latitude longitude 47.071777;1.80863

Halle Vatan Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vatan/