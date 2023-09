Marche octobre rose Halle Varaignes, 8 octobre 2023, Varaignes.

Varaignes,Dordogne

Manifestation en soutien à la campagne de dépistage du cancer du sein. Départ 9 h sous la halle avec collation. Randonnée d’environ 7 km et arrivée au Four Banal avec pot de l’amitié..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Halle

Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Event in support of the breast cancer screening campaign. Starts at 9 a.m. under the covered market with a snack. Walk of around 7 km, finishing at the Four Banal with a welcome drink.

Acto en apoyo de la campaña de detección del cáncer de mama. Comienza a las 9 de la mañana bajo el mercado cubierto con un tentempié. Aproximadamente 7 km a pie y terminar en el Four Banal con una bebida.

Demonstration zur Unterstützung der Kampagne zur Früherkennung von Brustkrebs. Start um 9 Uhr in der Halle mit Imbiss. Wanderung von ca. 7 km und Ankunft am Four Banal mit einem Freundschaftsumtrunk.

Mise à jour le 2023-09-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin