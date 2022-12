TROKIDS : Atelier Kapla Halle Tropisme Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

TROKIDS : Atelier Kapla Halle Tropisme, 3 décembre 2022, Montpellier. TROKIDS : Atelier Kapla Samedi 3 décembre, 14h30 Halle Tropisme

Sur inscription : 5€/ enfant petit goûter inclus – Gratuit adulte accompagnateur

… ou comment repousser les limites de l’architecture ! Halle Tropisme 121 rue fontcouverte montpellier Croix d’Argent Montpellier Hérault Occitanie Atelier KAPLA Plus de 2000 KAPLAS pour refaire le monde ! Avec l’aide d’une architecte, viens repousser les limites de la construction et de l’architecture par le jeu coopératif, ludique et pédagogique ! À la fin de l’atelier, un petit goûter offert est prévu pour reprendre des forces. Rendez-vous en salle B à la Halle Tropisme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:30:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00 MAOM

