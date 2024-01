EDDY DE PRETTO HALLE TONY GARNIER Lyon, samedi 23 novembre 2024.

Achat limité à 4 places par acheteur.Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le 11 octobre 2023 à partir de 11h00Eddy de Pretto signe son grand retour ! Deux ans après son dernier album À TOUS LES B TARDS”, certifié disque d’or, le chanteur revient avec “CRASH CŒUR”, nouvel album à paraître le 17 novembre. Auteur, compositeur et interprète, l’artiste a toujours eu une vision claire de ses envies, du studio à la scène en passant par l’image. Avec ce nouvel opus, il explore le moindre de ses désirs, des sonorités R’n’B à des textes à la fois crus et écorchés.En résultent 12 titres ambitieux et percutants, dont l’héritage musical résonnera chez celles et ceux qui ont grandi à l’aube des années 2000. Fier de ses nombreuses casquettes (il est également metteur en scène, directeur artistique et producteur), il prouve qu’il est bien plus qu’un chanteur de variété, mais un artiste pop aux multiples facettes. Eddy de Pretto sera en tournée dans toute la France en 2024

Tarif : 36.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69